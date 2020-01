Felipe Guevara: Cortemos la aberración de transformar una herramienta jurídica en una política

En el marco de la discusión de la "cuestión previa" de la Acusación Constitucional en su contra, el intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, hizo sus descargos frente al Congreso.



Al respecto, señaló ante el Hemiciclo que "esta acusación me parece injusta. He venido personalmente a hacer mis descargos y lo hago porque no tengo nada que ocultar. He actuado conforme a la ley y a la Constitución".



Guevara recordó que asumió en el cargo hace poco tiempo y que "mi primera obligación y trabajo fue intentar devolverle la ciudad a los vecinos de la Región Metropolitana. Intentamos mejorar la calidad de vida de los vecinos, tratando de restablecer el transporte público, el derecho al trabajo, a la circulación, a la reunión y a la libre expresión".



En cuanto al actuar de Carabineros tras el estallido social, el intendente dijo que "como autoridad me corresponde indicarle a las policías que hay que restablecer el orden en algún lugar de la ciudad, que el flujo vehicular está cortado en algún punto…pero son las policías quienes determinan cuáles son los procedimientos por los cuales restablecen el orden público".



Guevara cerró su intervención, indicando que "cortemos con la aberración de usar una herramienta jurídica (Acusación Constitucional) para convertirla en una herramienta política".