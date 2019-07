Familia de Temuco denunció que donación de órganos no se realizó por falta de traslado

Con información de Isidora Monsálvez

"Impresentable. Después alegan que no hay donantes". Con estas sentidas palabras empezó la funa en la que María José Palma se descargó por redes sociales. La lamentable situación se dio luego de la muerte de su primo quien era donante pero ante varios obstáculos, la donación no pudo realizarse.

Se trata de Joaquín, un joven temuquense de 27 años que falleció a causa de un aneurisma cerebral repentino en la clínica Alemana de la región de La Araucanía. Una vez que se declaró su muerte cerebral, la familia optó por donar sus órganos.

El equipo médico de procuramiento les comunicó que existían receptores compatibles en Santiago, por lo que solo faltaba esperar al personal que debía viajar a ingresarlo a pabellón para luego, mediante un avión, trasladar los órganos de Joaquin a la RM, pero el avión nunca llegó.

El equipo médico de Temuco explicó a la familia que se enfrentaron con problemas en el traslado de los procuradores de Santiago y que su llegada se retrasaría un día más, pero que existía la posibilidad de que el cuerpo del joven no resistiera, por lo que se tomó la decisión de donar los órganos que se pueden trasplantar solamente en Temuco, sus riñones.

La madre de Joaquin, Marcela Palma, indicó que "imagínate la impotencia que me dio cuando me dijeron esto. Era dar vida a muchas más personas, no a una ni a dos y no se pudo porque la logística no estaba. Yo solo quiero que la persona que tenga que ver con todo esto, que revisen lo que están haciendo porque había personas esperando y tenían esperanza", dijo la madre; además, señaló que nadie del gobierno le ha dicho que lo revisarán o que se analizará la situación.

La presidenta de la Asociación de Donantes Chile, Ximena Chaparro, indicó que "necesitamos que el gobierno se haga cargo de lo que le corresponde, nosotros no tenemos los recursos, los tienen ellos", señaló.

Paralelamente el ministro de Salud, Jaime Mañalich publicó un tweet mostrándose partidario de crear una Unidad de Trasplante multiorgánico en Temuco.