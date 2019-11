Familia de Fabiola Campillay: 'Esto no va a quedar impune'

CON INFORMACIÓN DE BASTIÁN LJUBETIC.

Ana Campillay, hermana de Fabiola Campillay, la mujer que recibió el disparo de una bomba lacrimógena en el ojo, rechazó las disculpas de Carabineros, y se refirió al actuar de la institución al momento del incidente.

"Cuando yo le pedí ayuda, ¿usted cree que prestaron ayuda? Me tiraron otra bomba, ¿eso es un carabinero? Si ellos están para resguardarnos, ahora yo tengo que resguardarme de él, yo me cuidaba de los delincuentes y ahora me voy a tener que cuidar de carabineros para que no me maten", comentó.

La institución había dicho que lamentaban lo sucedido "nos duele como Carabineros y nos duele como chilenos cuando vemos a alguien lesionado en una manifestación".

Junto con esto, Campillay anunció que el hecho "no va a quedar impune, porque nos mataron, nosotros estamos de duelo ahora".

Además, descartó la información entregada por el Instituto de Derechos Humanos, sobre la pérdida total de la vista de su hermana, ya que comentó que faltan exámenes para confirmar esto.

En apoyo a Fabiola y las 232 víctimas según cifras del INDH que hay perdido la visión desde el pasado mes, la coordinadora de Víctimas de Traumas Oculares se manifestó este jueves frente a la moneda.