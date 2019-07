Facebook y Faceapp: Experto en ciberseguridad entregó recomendaciones para proteger tus datos

En los últimos días se advirtió sobre los riesgos de usar la aplicación Faceapp y este miércoles se conoció que le hicieron una millonaria multa a Facebook por irregularidades en su sistema de privacidad.

Ante esto, el experto en ciberseguridad y socio de la empresa Deloitte, Nicolás Corrado, aseguró en ADN Hoy que a todas las aplicaciones les das tus datos.

"Hoy en día tenemos un montón de aplicaciones que dicen que son gratis para bajar... Nada es gratis. Hoy en día todas esas aplicaciones lo que estamos dando son datos, y ellos las dan gratis, es precisamente para recolectar datos", afirmó.

Respecto a los términos y condiciones que "nadie lee", sostuvo que "dicen que todo lo que subas lo van a poder usar ellos, lo van a tener de por vida si ellos quieren, incluso lo van a poder vender o lo van a poder utilizar dentro de las cosas".

Asimismo, expresó que "muchos jóvenes dicen 'que tengan la ubicación de dónde saqué la foto, que sepan quién soy, la verdad que no me importa, no tengo nada que esconder', pero lo que surge es la inferencia con todos esos datos".

Por lo mismo, Corrado entregó algunas recomendaciones para evitar este "robo de datos": "lo importante que cada uno puede hacer es tener idea de lo que está dando, o sea, hoy en día si queremos podemos leer los términos y condiciones de aplicaciones", explicó.

Concluyendo que "hay que tratar de no bajar tantas aplicaciones (...) y hay que tener control de lo que uno está teniendo, los celulares Android, iPhone y demás, tienen opciones de privacidad, que si uno accede por las configuraciones de privacidad, sabe qué datos está entregando a qué aplicaciones y puede restringirlo".