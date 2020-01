ExPosta Central cerró oficina de integración para inmigrantes y diversidad sexual

Inicio del 2020 y la exPosta Central advirtió de un cambio brusco para el presente año. El Hospital de Urgencia de Asistencia Pública (HUAP), informó que cerró su Oficina de Integración, la cual desde el 2017 colaboró en dar asistencia a pacientes indígenas, de la diversidad sexual y migrantes.

Fue el sitio Interferencia quienes informaron de lo sucedido, poniendo énfasis en la molestia que existiría al interior del recinto médico por la medida, la que fue adoptada por el director subrogante del HUAP, Luis Carrasco, quien anteriormente fue subdirector médico del Hospital de Carabineros.

La medida fue dispuesta en noviembre de 2019, solo un mes después de asumir el cargo por parte de Carrasco, algo que generó además el despido del jefe médico de la oficina, el haitiano Jean Noel Telo, quien comenzó sus funciones en 2017 y asumió la dirección en 2018.

"Me informó (Carrasco) que a partir de enero la oficina no iba a estar funcionando. Me explicó el doctor que en el Servicio de Salud hay una unidad similar que hace la misma función", esgrimió Noel Telo al citado medio.

Por su parte, desde el HUAP aseveraron que: "las líneas de trabajo con personas de la diversidad sexual y comunidad inmigrante serán asumidas por el Servicio de Salud Central, con el objetivo de abordar integralmente estas materias, beneficiando a la totalidad de los establecimientos de la red y trabajando complementariamente con nuestro hospital", dijeron mediante un comunicado.

"Actualmente el hospital cuenta con profesionales de apoyo que hablan creole, inglés y francés, pero sólo en horario hábil, de lunes a viernes y, en ese contexto, se definió ampliar los horarios para dar una cobertura completa", agregaron.

En la misma línea, los médicos del recinto hospitalario se mostraron contrarios a la medida y mediante una carta, que no fue respondida por Carrasco, argumentaron que: "este servicio garantizaba una atención con pertinencia sociocultural, particularmente de la población migrante no hispanoparlante (en su mayoría haitiana)".

"Por ello consideramos un gran retroceso para la Posta Central la disolución de la Oficina de Integración y la desvinculación del Dr. Jean Noel Telo. Solicitamos reconsidere su decisión, por el bien de nuestros pacientes migrantes", cerraron en la misiva.