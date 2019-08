Expertos y uso de armas: 'Difícil educar cuando un aspirante a Presidente dice que hay que armarse'

A partir de los recientes hechos de violencia ocurridos en Chile que han implicado armas -como el tiroteo en Puente Alto o las amenazas de balacera en un liceo de Quilpué-, sumados a las declaraciones de políticos como José Antonio Kast, Ciudadano ADN organizó un panel de debate sobre el uso y porte de armas.

La psicóloga de la Universidad Mayor, Dominique Karaharian, enfatizó que debemos "tener mucha atención y cuidado" a la hora de llamar a un uso de armas por parte de una ciudadanía que "tiene poco repertorio de conductas frente a un tiroteo. Es necesario educarnos, sobre todo a los niños: en el colegio, la casa y la sociedad completa".

Para el director de la Fundación Chile 21, Eduardo Vergara, la discusión se vuelve relevante a partir del contexto polítiico. "Es bien difícil educar cuando una persona que aspira a ser Presidente de la República dice que 'los ciudadanos tienen que armarse'", apuntó, a propósito de los recientes dichos de José Antonio Kast, con quien dice estar "de acuerdo respecto a su diagnóstico de la seguridad, pero tenemos diferencias en la solución", porque "la evidencia muestra que la posesión de un arma genera que la posibilidad de que esa arma termine en las manos de un delincuente sea muy grande".

Karaharian lo respaldó, comentando que "no hay conciencia en que puedo generar un daño irreversible, y si tenemos líderes naturalizando eso, no hay sociedad, me tengo que rascar con mis propias uñas".

Los expertos también cuestionaron el rol de la tecnología en la naturalización del uso de armas, que para ellos está relacionada a los videojuegos "con armas y pistolas, que están naturalizados", según Vergara, que también señaló que las pantallas son fuentes de "violencia y bullying" en niños y adolescentes. Un uso permisivo y sin vigilancia por parte de adultos, el que, según Karaharian, tiene que ver con "el estilo de vida que estamos llevando. Hay padres sobrepasados con la vida. No tenemos tiempo".

Asimismo, otro tema relevante para ambos es la percepción de la seguridad pública en la sociedad chilena, que para Vergara -también ex jefe de la División de Seguridad del Ministerio del Interior- es "una de las más bipolares" al respecto, con altos índices de temor pero baja criminalidad. Para él, el temor se ha usado "para subyugar ciertas clases sociales, con la retórica de la mano dura".

A este respecto, el profesional comentó que "es tan efectista tener armas en la casa como el toque de queda que proponen algunos alcaldes, o el tema de de las botillerías. Son medidas efectistas que no se respaldan por la evidencia". Karaharian agregó que "hay una empcionalidad que tenemos que manejar. El individualismo nos ha llevado a pensar que no tengo una comunidad que me apoye".

Finalmente, Vergara agregó que, desde los sectores de centro-izquierda "hemos fracasado en mostrar otro camino" al hacer "propuestas contraintuitivas" que no otorgan esa sensación de seguridad que las medidas que aparentan ser más "concretas" dan a la población. y comentando cómo "ayer en televisión abierta entrevistaban a una persona disfrazada de Hombre Araña siendo felicitado y aplaudido por Carabineros por hacer una detención ciudadana, cuando esa persona debería estar detenida. Cuando llegamos a ese nivel, es porque estamos en una crisis más profunda".