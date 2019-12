Experto sobre la COP25: 'La delegación chilena adolecía de la experiencia política y diplomática'

El pasado fin de semana culminó la cumbre de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2019, COP25, la que presidió Chile con resultados más negativos que positivos, según los expertos.

Precisamente en ello es que el académico de la Universidad de Santiago, Raúl Cordero, intentó explicar los motivos por los cuales la delegación chilena falló: "adolecía de la experiencia política y diplomática que otras delegaciones habían tenido. El gobierno al asumir este compromiso se demoró en entender que la cop es una cumbre de clima, pero no literalmente de clima, si no que las delegaciones están compuestas por gran peso político y eso Chile no lo tenía", partió comentando.

El experto en cambio climático y energías renovables aseveró además que: "me gustaría aclarar que el team chileno no tenía la experiencia, pero era muy difícil que Chile hiciera todo bien y que la cumbre hubiese tenido resultados diferentes, es decir, lo sucedido se ajusta a los esperado. Lo que sucedió era perfectamente predecible. Estamos en una coyuntura internacional que no permite avanzar más rápido", sostuvo.

"El país más influyente (EE.UU.) está en manos y dominado por alguien que tiene intereses en combustibles fósiles, y a ellos se les suma Rusia. Todos ellos se han opuesto a los cambios climáticos por razones económicas, la situación no cambiará hasta que Estados Unidos, Rusia y los países del golfo hagan cambios". agregó Cordero.