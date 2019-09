Experta: 'El problema real es cómo estamos enseñando en la sala de clases, no son las notas'

Carolina Pérez Stephens, educadora de párvulos y máster en educación de la Universidad de Harvard, cuestionó la idea de eliminar las notas a los niños hasta cuarto básico, porque no apunta directamente al objetivo de que aprendan y mejoren su salud mental.

La experta dijo en ADN Hoy que, más allá de si se califica o no, Chile debe cambiar su método de enseñanza. “El problema de hoy es que tenemos instrucción directa, el niño solo tiene que mirar al pizarrón calladito y sin conversar con nadie. Ahí el niño se empieza estresar y obviamente no aprende”, dijo.

“El problema real es cómo estamos enseñando en la sala de clases, no es un problema de notas (…) Nadie se pregunta por qué ese niño no está aprendiendo bien”, agregó.

Pérez explicó que la educación moderna está relacionada con “trabajar con proyectos, con material concreto”. “Porque la única forma que tiene el cerebro humano de aprender es tocando, saliendo a la naturaleza, viendo obras de arte, cantando canciones. Y hoy, la educación chilena, que a nivel OCDE es como el ajo, tiene a los niños sentados frente al pizarrón”, afirmó.

“Si un niño aprende contento, le va a ir bien. Nuestros niños están tristes. Sacar las notas es dejar tranquilo a ciertas personas, pero el problema se va a seguir acarreando (…) El niño de colegio de elite, que paga más de 600 mil pesos al mes…los resultados de sus pruebas no le pisa los talones al hijo de obrero en Finlandia”, sumó.

Además, apuntó a formación de los profesores. “En Chile cualquiera estudia pedagogía, total con 300 puntos entras. Ahí partimos mal, porque no les da el cerebro a estos profesores para innovar, los profesores hoy en chile no tienen pensamiento crítico, no son innovadores, porque no los preparan bien en las universidades”, dijo.

“Nadie, de ningún gobierno, se ha puesto las pilas con cuidar querer y proteger al profesorado. Prepararlo bien, ok; pero pagarle como corresponde”, agregó.

