Exministro del Interior, Andrés Chadwick: 'Si he fallado, pido disculpas'

El exministro del Interior Andrés Chadwick no quiso referirse a las acusaciones en su contra, y solo pidió disculpas.

"Yo he querido siempre cumplir mi deber con el mayor de los esfuerzos, si no lo he hecho todo bien o he fallado, pido disculpas, porque lo único que he querido es poder servir a mi país", manifestó Chadwick.

"El Mandatario busca reforzar un equipo en una etapa distinta, hay que escuchar a la gente para priorizar, para poder responder con cosas concretas que la gente ha expresado en distintas ciudades del país, tenemos que tener mayor justicia, equidad, de que las personas sean escuchadas; de que puedan tener mejor bienestar y mayor dignidad", indicó.

Concluyendo que "el Presidente lo ha asumido, escuchado y ha hecho un planteamiento al país y ha hecho un cambio de gabinete para que nuevas personas puedan acompañarlo mejor en este cambio".

Por otra parte, afirmó que "en lo personal estoy bien, tranquilo" y que "el Presidente me ha pedido dar un paso al lado y espero que este cambio sirva (...) el momento de la autocrítica se hará personalmente, pero ahora es el momento de abrir puertas a los que vienen llegando".

En el lugar de Chadwick fue nombrado Gonzalo Blumel, quien hasta ahora se había desempeñado como titular de la Segpres.