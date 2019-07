Evelyn Matthei hizo su balance sobre Providencia y habló sobre Lavín, Parada y Jadue

La alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, conversó con Ciudadano ADN sobre los temas que están marcando su gestión, como el cuidado de los servicios básicos como el agua o las luminarias, la eliminación de estacionamientos o su intención de hacerla una comuna "grata", además de sus expectativas con miras a las próximas elecciones municipales y presidenciales.

Ante el problema de aguas que está afectando a la ciudad de Osorno, la edil asegura que "nosotros en Providencia venimos preocupándonos del tema hace bastante tiempo", reformando plazas, poniendo más arbustos y haciendo "un tremendo esfuerzo por usar las aguas del canal San Carlos" en lugar de agua potable para el riego.

Sin embargo, enfatiza, "tenemos que tener claro que gran parte del agua de Santiago viene de glaciares que se están derritiendo y no hay más. El tema del agua deberíamos estarlo tomando mucho más en serio como país".

En el supuesto de que hubiese problemas con el suministro de agua en su comuna, asegura, las medidas están tomadas. "Tenemos camiones aljibe, puntos de distribución, estanques". Si bien "sería catastrófico igual", dice, "estamos preparados para lo mínimo".

Otro tema relevante en la calidad de vida de la comuna son los estacionamientos, los que garantiza "vamos a empezar a disminuir", unido a la política de privilegio al peatón y al transporte público, con pistas exclusivas para buses que ya operan en Tobalaba y Los Conquistadores. Para la alcaldesa, "en los países desarrollados no es que la gente de escasos recursos logre comprar un auto, es que la gente de altos recursos usa el transporte público. Es un cambio cultural".

Otros proyectos son un cambio de luminarias desde Pedro de Valdivia hacia el oriente, por "una energía LED más eficiente, que nos dará calles más iluminadas y seguras", la renovación de las plazas Río de Janeiro, Inés de Suárez y Uruguay, y el esperado relanzamiento del Mercado de Providencia, el que quiere convertir en "un lugar de encuentro, donde ir a almorzar, o en la noche tomarse un traguito". Matthei espera "armar nuevamente esa ciudad grata, de peatones, de vecinos, donde la gente vive el espacio público, vive las plazas en vez de puros autos estacionados".

Por eso, asegura, tuvo que "luchar" porque el proyecto de teleférico no se instalara en la zona del Costanera Center, "porque nos iba a echar a perder para siempre el paseo Luis Thayer Ojeda", así como por "sacar a los ambulantes" de la misma calle, con el fin de transformar ese sector en "un lugar entretenido donde no estés aferrada a la cartera". Los vendedores callejeros, dice, "eran demasiados. Entendemos que hay que hacer algo por ayudarlos, pero no es la fórmula que se tomen las calles porque hacen quebrar al comercio establecido".

Otro tema que ha dado que hablar en los últimos días en su comuna es el rescate de 73 perros, más otras mascotas, de un criadero ilegal. La alcaldesa garantizó que "hemos tratado de que cada animalito esté querido y alimentado", y anunció que quien quiere reconocer a alguno de ellos debe acudir a la Fiscalía Local de Ñuñoa con antecedentes que acrediten dónde y cómo lo adquirió, más un registro veterinario y "algún video o fotografía que establezca algún vínculo previo".

Y la baja de la delincuencia, asegura, ha sido uno de los grandes logros de su gestión, donde los delitos de mayor connotación social bajaron un 11%, según datos de Fiscalía. Los patrulleros municipales están "reteniendo 700 personas al año", y ante las llamadas de emergencia al 1414 o la aplicación Sosafe "nos demoramos dos minutos y un cuarto en llegar".

Pasando a un plano más político, Matthei se rehusó a ponerle nota al segundo gobierno de Sebastián Piñera, aunque "me gustaría hacerlo cuando logre sacar la reforma previsional, bajar las listas de espera en salud, o hacer algunas reformas económicas que nos permitan crecer un poco más".

Y en miras a unas próximas elecciones presidenciales, señaló que Joaquín Lavín es "lejos el mejor posicionado", destacando su carácter "transversal" y confidenciando que "yo nunca fui muy amiga de él, pero él fue de una generosidad conmigo que no les puedo contar. Es una persona muy noble".

Pero más inminentes son los comicios municipales en los que se jugará la reelección, y uno de sus contendores ya anunciados es el hoy concejal Jaime Parada, de quien dijo que "tiene todo el derecho a competir", al tiempo que confesó que en la campaña previa "nos llevamos pésimo", al punto de haber llegado a pensar "si salgo ojalá que no salga Parada, cómo lo voy a aguantar cuatro años a éste".

Sin embargo, con el transcurso de su gestión, "me di cuenta de que es un hombre sensato, que quiere que a la comuna le vaya bien, que dice las cosas de frente y que aporta. Y por lo tanto qué alegría, y ojalá podamos hacer una campaña de ideas, competir pero competir en buena".

También tuvo palabras para el alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, de quien dijo que "ha hecho muchas cosas al costo de dejar a la municipalidad endeudada por los próximos 15 años, y así es re fácil".

A su propia gestión, sin embargo, rehusó ponerle nota. "Soy súper humilde", dijo. "Pero hemos tratado de trabajar muy en serio, sin ninguna medida para la foto. Tengo un equipo espectacular y muy afiatado, y nos reímos todo el día, porque la gente que trabaja duro pero se ríe, rinde mucho más".