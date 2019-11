Estadounidense se atribuyó disparos en Reñaca grabando un streaming por Youtube

Un sujeto formó el caos este domingo en Reñaca, mientras unas dos mil personas realizaban una protesta pacífica en el sector de la Región de Valparaíso.

El individuo con chaleco amarillo se bajó de una camioneta y comenzó a dispararle a la gente que se encontraba en el lugar, dejando a un lesionado hasta ahora, a quien le llegó una bala en su pierna.

Tras perpetrar el hecho, el individuo llamado John Cobin confesó ser el autor del ilícito por medio de un streaming que grabó en Youtube, pero en sus declaraciones aseguró que los disparos los produjo en defensa propia, ya que antes había sido atacado por manifestantes.

Y pese a que confesó haber herido a un hombre en su pierna, sostuvo que "estoy en mi casa y Carabineros y PDI ya están acá y me arrestarán esta tarde. Estoy haciendo este video para que entiendan lo que pasó, temí por mi vida, esta tarde mi auto fue rodeado en el afán de defenderme saqué el arma y no recuerdo las circunstancias exactas. Les pido que recen por mí, no he hecho nada malo, estaba en mi auto y temí por mi vida. Rompieron mi auto y me tuve que defender. Ojalá que puedan extender mi mensaje a la gente".

En esa línea, agregó: "Iba en el auto cuando fui atacado, disparé varias veces al aire y mi arma está debidamente registrada. La portaba porque venía de un campo de tiro".

Cabe consignar que el norteamericano cedió dos entrevistas anteriormente a The Clinic, donde se reconocía como supremacista blanco y se calificaba a sí mismo como "la persona más neoliberal" de Chile.

El sujeto está detenido y este lunes pasará a control de detención. El fiscal de turno está en medio de las diligencias para recabar todos los antecedentes antes de la audiencia.