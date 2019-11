Espina y proyecto sobre FF.AA.: 'El tiempo exige soluciones a la brevedad'

El ministro de Defensa, Alberto Espina, estuvo presente en la Comisión de Defensa del Senado, instancia en la que se discutió el proyecto que permite a las Fuerzas Armadas resguardar la infraestructura crítica del país.



Al respecto, el titular aclaró los puntos que han generado polémica, defendiendo que "el tiempo exige soluciones a la brevedad, porque si no vamos a tener hechos cada vez más graves, y esta es una responsabilidad de todos".



Con respecto a la exención de responsabilidad penal, Espina confesó que "me han extrañado bastante las críticas que se han hecho sobre esa norma, porque lo que dice es lo que dice exactamente la ley actual".



Sobre esto, el ministro manifestó que "la ley actual lo que señala es que cuando un militar, incluso un civil, es objeto de un ataque y una agresión ilegítima, y usa un medio racional y proporcional para defenderse, tiene todo el derecho a invocar la legítima defensa, esto está consagrado en el Código Penal".



Espina aseguró que no se han agregado normas excepcionales y que "lo que se señala adicionalmente es algo que existe en todas partes del mundo, es que corresponde dictar reglas del uso de la fuerza, que enmarcándose dentro de lo que dice la ley vigente, establece una gradualidad con mayor exactitud".