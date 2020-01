Espina e infraestructura crítica: 'El Estado tiene el derecho de dar protección a la ciudadanía'

Durante esta jornada, el Senado aprobó en general el proyecto de infraestructura crítica y ahora la discusión pasará a la Cámara de Diputados. En la sesión realizada este lunes estuvo presente el ministro de Defensa, Alberto Espina.

Al término del debate, el secretario de Estado valoró los resultados y señaló que "este es un gran paso para lograr que exista mayor seguridad para nuestra ciudadanía".

"Aquí vamos a tener un año de muchas elecciones, probablemente haya mucha polarización. Y lo primero que tenemos que hacer es garantizar a los chilenos que los servicios básicos van a seguir funcionando, lo que nos permite liberar a policías que cuiden esa infraestructura crítica", agregó Espina.

El titular de Defensa remarcó que esta medida se implantará sólo ante "situaciones graves" y que se trata de un "tránsito intermedio" entre la situación de normalidad y el control público bajo las Fuerzas Armadas. Asimismo, aseguró que estas instituciones actuarán de acuerdo a la legislación vigente.

Espina subrayó que no hay que confundir las demandas sociales con la acción de "un grupo de delincuentes que, aprovechándose de esa circunstancia, hicieron destrozos gigantescos en el Metro, destruyeron gran parte del Transantiago, arrasaron con pequeños comercios y mucha gente modesta. Entonces no confundamos las dos cosas, el Estado tiene todo el derecho, porque es un deber, no es un favor, de darle protección a la ciudadanía".

El ministro de Defensa espera que el proyecto esté vigente en marzo y que se le dé "toda la urgencia que signifique lo que logramos aquí, hablar con cada uno de los parlamentarios. Los proyectos de ley se aprueban cuando uno se da el tiempo de escuchar, conversar y recoger buenas ideas y estoy seguro que la Cámara de Diputados lo va a hacer".