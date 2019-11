Espina defiende respuesta de FF.AA. a informe de Amnistía: 'No hay ningún acto de deliberación'

El ministro de Defensa, Alberto Espina, aseguró que las Fuerzas Armadas tenían derecho a responder a las acusaciones de Amnistía Internacional y que la carta publicada no representa un acto de deliberación “porque no hay ningún juicio político que se emita”.

De acuerdo con el informe de Amnistía, "la intención de las fuerzas de seguridad chilenas es clara: lesionar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y violencia sexual en contra de manifestantes".

“Hacer esa afirmación por parte de Amnistía Internacional es un hecho gravísimo, falso y una imputación inaceptable, que además no tiene ningún fundamento ni antecedente que la justifique”, dijo Espina.

“Todas las personas, cuando reciben un ataque de esa magnitud, cuando se les imputa que está generalizando un ataque en contra de nuestros compatriotas, tiene pleno derecho defenderse. No hay ningún acto de deliberación en lo que han dicho las Fuerzas Armadas. Yo tuve conocimiento de esa declaración y me pareció que es correcto porque no hay ningún juicio político que se emita”, agregó.

Según Espina, el informe de Amnistía en contra de las FF.AA. es “un ataque que no tiene otra justificación que descreditarlas y dañarlas”.

“Ese tipo de ataques, siempre hechos de manera clara pero sin pruebas, causan un grave daño. Recuerden que esos mismos soldados son los que arriesgan permanentemente la vida por nuestros compatriotas en las catástrofes que han existido en los últimos años y no hay derecho a que se les calumnie y se les ofenda de la forma como se ha hecho. El que puedan salir legítimamente rebatiendo hechos que son falsos está dentro del marco de la ley y la constitución y por lo tanto cuentan con nuestro total respaldo”, dijo.