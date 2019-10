Escolar terminó con graves quemaduras en cara y cuello en feria de ciencias en La Ligua

Un estudiante del Colegio Maese Da Vinci de La Ligua, Región de Valparaíso, terminó con graves quemaduras en su rostro y cuello luego de un accidente en una feria de ciencias el pasado 27 de septiembre.

Según denunció su madre, Angélica López, también hubo otros escolares afectados, pero su hijo fue el más perjudicado.

"Tengo tantas preguntas sin respuestas. No logro entender cómo se permite en un colegio el uso de sustancias inflamables sin siquiera tomar las medidas correspondientes", indicó en Facebook.

Agregando que "espero que el colegio asuma su responsabilidad y proceda en contra del responsable, aunque eso no repare el daño causado. Esto no se puede volver a repetir, hay daño físico y también daño psicológico que no se curará con una crema".

Por su parte, el Centro de Padres y Apoderados emitió un comunicado para que todos tuvieran "información clara de los hechos acontecidos y no tener supuestos o rumores de pasillo y, a su vez, entregar una información oportuna a todos los apoderados del colegio", señala el documento.

Según consigna Meganoticias, el director del establecimiento, Francisco Macuada, indicó que en el accidente "el protocolo se cumplió de acuerdo a lo que está establecido. Lamentablemente resultaron estos niños con quemaduras y a todos los apoderados se les avisó".

Asimismo, el presidente del Centro de Padres, Adolfo Vega, sostuvo que el accidente se produjo debido a "una estudiante que en mala forma tiró un elemento químico que produjo una explosión. Resultaron heridos siete u ocho estudiantes, de los cuales cuatro llegaron al hospital. El más complicado tiene quemaduras de segundo y tercer grado y hasta el día de hoy sigue hospitalizado".