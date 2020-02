'Es un milagro estar acá para contarlo': Joven narró cómo se tragó un gancho en consulta dental

Una aterradora experiencia vivió Felipe, un joven viñamarino que en medio de un tratamiento de conducto se tragó un gancho de seis centímetros, lo que casi le provoca una asfixia. El joven estuvo con el aparato en su cuerpo durante 11 días.

"Es un milagro estar acá para contarlo", señaló el joven en el matinal Buenos Días a Todos (TVN), lugar al que acudió para denunciar este caso. Los hechos ocurrieron a fines de mayo pasado, en la Clínica de la Universidad de Viña del Mar, que suele ser atendida por estudiantes.

"Fui por un tema más económico. Iba todo bien y yo estaba anestesiado completo, más una máscara que no permitía cerrar la boca. En ese momento un estudiante me dice 'falló la máquina', que sujeta el gancho, y me dijo 'voy a llamar a un especialista'", explicó Felipe.

De pronto, el paciente comenzó a experimentar ahogos y arcadas. Se había tragado el gancho sin que el doctor que lo supervisaba se diera cuenta. "Sentía que me iba a desmayar. El escándalo no era menor, porque todos me podían ver. En el intento de sacarlo, me lo trago. Cuando me lo trago, ahí le puedo hablar. Me dijo que era imposible que yo me tragara algo. Que debía ser un líquido que me hizo mal", narró el joven.

Felipe fue informado de lo sucedido y por su propia cuenta debió trasladarse de urgencia a un hospital. Durante 11 días estuvo con el objeto puntiagudo dentro de su cuerpo y actualmente exige una indemnización de la clínica.

"Yo me pude haber muerto esos días y nadie se dio cuenta. El estudiante se contactaba con mi señora día por medio para preguntar cómo estaba. Estuve con licencia médica, me la rechazaron, estuve dos meses sin sueldo. Después los tuve que ir a buscar y mostrarles lo que gasté. El doctor encargado de la clínica me dice que en una semana me van a pagar, pero nada", reclamó el joven.

En un comunicado enviado al matinal de TVN y al que Felipe no adhirió, la clínica señaló que se trató de un "error involuntario" y que "desde el primer momento hemos estado en contacto con él para prestarle apoyo. Se le ha ofrecido cubrir todos los fatos económicos directos o indirectos (…) se aplicaron todos los protocolos establecidos por esta clínica para este tipo de situaciones".