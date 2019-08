El polémico tuit de Luis Mayol en el que ridiculiza las denuncias de abusos sexuales de sacerdotes

El exintendente de La Araucanía, Luis Mayol (RN), está siendo el blanco de críticas por un tuit en el que ridiculiza las denuncias de abusos sexuales de sacerdotes.

Cabe recordar que la tarde del martes se dio a conocer que el Vaticano está realizando una investigación contra Bernardino Piñera, tío del Presidente Sebastián Piñera, por presunto abuso sexual.

Ante esto, Mayol escribió en Twitter que "noticia en desarrollo: Citan a declarar a los Huasos Quincheros para que informen sobre todo lo que sepan del "Cura de mi Pueblo", que en parte de la canción dice: 'Cura de mi pueblo, cuando yo era niño, me dabas santitos y me hacías cariño'. Dicha falta no estaría prescrita".

La red social ha explotado en respuestas a sus declaraciones, calificándolo de "insensible", "desubicado", "miserable" y decenas de otros calificativos.

Por otra parte, el ministro de Salud, Jaime Mañalich, también escribió un polémico tuit, sin aclarar a que se refería. "Cuesta creer el cuento del tío", aseguró.