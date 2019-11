El mensaje de Gustavo Gatica: 'Sigan luchando, por favor no pierdan la lucha'

El joven herido por perdigones de parte de Carabineros, Gustavo Gatica, envío un mensaje desde la Clínica Santa María, el cual fue compartido por su hermano.



Enrique Gatica comentó de manera pública los dichos del joven, quien se sigue recuperando tras las lesiones que recibió.



"El mensaje que nos pide que les transmitamos como familia es: 'sigan luchando. Por favor no pierdan la lucha. No podemos permitir que todo este sacrificio, la sangre derramada y los esfuerzos que se han realizado queden en nada'", dijo.



Enrique comentó además que el proceso legal no es solamente por Gustavo, sino "porque Gustavo ha dicho desde el primer momento que no queremos que vuelva a ocurrir. Que él sea el último caso".



"Queremos justicia, no solo por mi hermano, sino por todos los que han sido reprimidos en este Gobierno, que tiene las manos manchadas con sangre", dijo.