El liberado soldado David Veloso envió 'un saludo enorme el pueblo de Chile que está ahora peleando'

David Veloso Codocedo dejó el recinto militar donde estaba detenido y expresó "un total agradecimiento al pueblo de Chile que compartió mi causa, que era totalmente desconocida. Por comentarios de mi familia que todo esto se estaba divulgando y gracias al apoyo de todos ustedes pude estar ahora con lo que más quería, que es mi familia".

El militar se encuentra procesado por negarse a cumplir funciones durante el estado de emergencia y toque de queda, pero la Corte Supema acogió un recurso de amparo a su favor y ordenó su liberación. Veloso agradeció, en diálogo con Chilevisión, TVN y Canal 13 que "a mis defensores directos, sobre todo al senador Alejandro Navarro que me apoyó a mí y a mi familia, porque en un principio estaba desesperado".

El procesado por la justicia militar recalcó que enviaba "sobre todo un saludo enorme el pueblo de Chile que está ahora peleando por una causa. Estoy agradecido de todos ustedes, del pueblo de Chile que me acompañó por redes sociales. Sobre la brigada no tengo nada que decir. Me respetaron todas mis visitas, mis asistencias. Espero que me entiendan y voy a aprovechar de estar estos días con mi familia".