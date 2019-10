El intercambio entre un venezolano y un chileno que sacó risas incluso en los militares

Un curioso intercambio de opiniones entre un ciudadano venezolano y uno chileno, delante de un efectivo del Ejército, se dio en Plaza Italia en el marco de las protestas que mantienen a Santiago en estado de emergencia y sin transporte público.

La conversación fue exhibida durante un despacho en vivo del departamento de prensa de Canal 13.

"Yo protesté cuando los yanquis me mataban en la calle, hermano. Y nosotros perdimos un país, y la fórmula era la misma: que no pasaban las ambulancias, no sé qué", señaló el venezolano residente en Chile, a lo que el militar le respondió que "sí, pero las condiciones son completamente distintas".

Un diálogo normal, hasta que un ciudadano chileno intervino, diciéndole que "la diferencia es que a ustedes les metieron el dedo, pero a nosotros nos metieron el pico".

La intervención sacó risas incluso del militar, en una conversación que se caracterizó por desarrollarse en un marco pacífico y de respeto mutuo, y que rápidamente se viralizó por redes sociales.