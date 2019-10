Eduardo Frei tras querella contra hermano: 'Tengo confianza en la justicia'

Luego de la cita que sostuvo con el Presidente Sebastián Piñera, a raíz de la sequía que afecta al país, el exmandatario, Eduardo Frei Ruiz-Tagle comentó acerca de la querella en contra de su hermano Francisco.



Al respecto, la otrora máxima autoridad del país dijo que "todos ustedes conocen la situación, en estos momentos la parte penal está en la Fiscalía, ahí he entregado todos los antecedentes y la parte civil está en los tribunales. Por lo tanto, me he puesto a disposición del fiscal que está a cargo del proceso para entregar a través de mis abogados todos los antecedentes que se necesiten, y eso es lo que seguiré haciendo. Tengo confianza en la justicia".



Frei añadió que quienes deben expresarse al respecto son los tribunales y el persecutor, puesto que de momento se encuentra con sus proyectos habituales.



"Sigo trabajando como presidente del Consejo de Política de infraestructura, estamos todos trabajando, incluso el Presidente Lagos que también forma parte de este consejo, en el tema del agua, y así voy a seguir trabajando. Voy a Japón, en fin, cumplo con todo mi trabajo", sostuvo.