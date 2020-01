Economista John C. Edmunds: 'Las intervenciones en la PSU, a mí me hacen sentido'

El economista de la Universidad de Harvard, John C. Edmunds, sostuvo en ADN Hoy que "las intervenciones en la PSU, a mí me hacen sentido".

"Si yo soy de la clase media-baja, no tengo chance de ir a la universidad, ni aunque presente la PSU, por ende mi puntaje no alcanzaría, porque mi hogar no lo permitió, ni la categoría de mi colegio", planteó el estadounidense.

Asimismo, aseguró que "el peak (del estallido social) fue lo que yo llamaría la 'primera fase', donde toda frustración se revienta, pero sin realmente focalizar lo que realmente le preocupa".

El también doctor en Administración de Empresas indicó que todo esto "es una situación netamente chilena, no es como otros disturbios que he observado, por ejemplo, en Centroamérica".

"En Chile se ve a plena vista que el otro vive mucho mejor, marcadamente mejor, todos los años, y eso es frustrante con razón. El pueblo está harto de escuchar del 'milagro chileno'", afirmó.

De igual forma, sobre la discusión de una nueva Constitución, "si abarca todas las consideraciones de todos los elementos, será un proceso muy valioso" y concluyó que todo lo que ha ocurrido "va a ser fructífero, porque es un proceso".