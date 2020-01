DTPM anunciará las próximas semanas alta cifra de evasión del pago del Transantiago desde octubre

Con información de Gabriela Strahalm

Los operadores del transporte público aseguraron que debido al estallido social, que comenzó el pasado 18 de octubre, la evasión llegó a un 80%. Sin embargo, la última cifra oficial del no pago del pasaje, entregada en septiembre por el Ministerio de Transportes, corresponde al 26,6%.

Es por esta razón que la entidad entregará una nueva cifra oficial dentro de las próximas semanas.

En conversación con ADN, fuentes de los operadores del Transantiago confirmaron que, actualmente, la cifra se mantiene en un promedio de 50%, lo cual podría desestabilizar el sistema de transporte público, dado que cada punto porcentual de esta medición significa dos mil millones de pesos anuales que dejan de percibir.

Sobre esto se refirió la ministra de Transportes Gloria Hutt, quien sostuvo que la cifra final se está depurando por las alteraciones de octubre a diciembre para poder establecer la validez de la estadística.

"Trato de ser bien rigurosa siempre. Esa cifra de la estimación del 50%, de verdad, no sé de dónde sale. Los operadores no han hecho mediciones, tal vez en algunos puntos, pero la medición de evasión del sistema tiene una metodología, uno no la puede estimar por un recorrido. Así que lo que estamos haciendo ahora es validar si los datos que alcanzamos a recoger son estadísticamente representativos", aseguró.

Según explicó el titular de la Dirección de Transporte Público Metropolitano, Fernando Saka, estas cifras, que afectan a los operadores, al servicio y el sistema, serán transparentadas dentro de los próximos días.

"Se realizaron todos los análisis, pero el informe aún está en confección. Los análisis están, la data está. Cuando tengamos los informes vamos a revisar esta metodología, qué tan real pudo haber sido en las condiciones que estaba el transporte público, y de considerarse se entregará una información oficial dentro de las próximas semanas, que es la correspondiente al último trimestre del año 2019", aseguró a ADN.

"Esperamos que esas cifras tan caóticas que se mencionaron en algún momento no sean así", sostuvo Saka.

Recordemos que el estallido social afectó el funcionamiento de buses, recorridos y planes de operación.