Dirigenta de Coordinadora por las 40 horas denunció agresivo altercado con diputado Ramón Barros

Con información de Kevin Felgueras

El diputado Ramón Barros (UDI) fue acusado por la dirigenta de la Coordinadora Nacional por las 40 horas, Macarena Ortega, de protagonizar un agresivo altercado.

Según relató Ortega, este lunes luego de finalizada la sesión de la Comisión de Trabajo en la Cámara de Diputados que discutía el proyecto de reducción de la jornada laboral de 45 a 40 horas semanales, ocurrió el incidente.

El diputado Barros se encontraba hablando en un punto de prensa. "Él estaba ostentando los logros. 'Nos eligieron con amplia mayoría' (dijo), y yo le pregunto: 'diputado, ¿cuál es esa amplia mayoría?'. Y él se da vuelta de una manera muy agresiva, estaba rojo, estaba enfurecido, y me dice '¡¿qué tanto?!, ¡¿qué tanto?!, si les volamos la raja'. Textual", aseguró a Radio ADN la dirigenta.

"Por supuesto que yo le dije que esas no eran maneras de referirse a una persona, y él me dice 'bueno, ¡¿qué tanto?!'. Ahí vienen dos personas, lo toman uno de cada lado y se lo llevan, porque de verdad que él estaba muy descontrolado", afirmó Ortega.

La dirigenta va a pedir que parlamentarios lo lleven a Comisión de Ética. "No me parece prudente que una persona que ostenta el cargo de 'honorable' tenga la facultad y facilidad de tratar o maltratar así a las personas", sostuvo.

La defensa del diputado Barros

Al ser consultado sobre dichas declaraciones, el diputado de la Unión Demócrata Independiente se defendió diciendo que "a ninguna dirigente, ni a nadie, le he dicho una cuestión así. Solamente hubo dos personas que me insultaron a la salida de la sesión, y le dije que yo formaba parte de un Gobierno que habíamos ganado por amplio margen".

"Después de terminada la sesión fui objeto de insultos groseros, me sacaron la madre. Yo espero que impere el respeto respecto a los parlamentarios", indicó Barros.

Concluyendo que "a ella no le he referido la palabra, no tengo idea quién es. Por favor, dejemos de inventar cosas que no son".