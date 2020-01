Directora del Demre no cerró opción de rendir pruebas PSU pendientes en recintos militares

En conversación con La Tercera, la directora del Demre, Leonor Varas, se refirió a la posibilidad de que las pruebas pendientes de la PSU se rindan en locales con mayor seguridad o en colegios y/o universidades con resguardo militar o recintos de esta índole. Una propuesta que la estableció el rector de la Universidad del Desarrollo, Federico Valdés, en diálogo con Radio Duna.



Al respecto, la autoridad sostuvo al medio de comunicación que "yo creo que hay que barajarlos todos y darles opción", ante el escenario en el que se encuentra el país.



"Tienen que haber opciones, de manera de que a quien le importe dar la prueba en tranquilidad y que no le importe qué recinto es, que vaya ahí. El que dice que me va a afectar que sea un recinto militar, le tenemos que buscar otro", añadió la directora del Demre.



Varas sostuvo que la tarea en la actualidad es "pensar en que los estudiantes puedan terminar su proceso en las condiciones que tenemos, no en condiciones ideales. Lo mejor que podamos hacer. Y para eso, efectivamente necesitamos ayuda".