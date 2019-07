Director del Senda a Fundación Daya sobre marihuana: 'No podemos jugar a ser curanderos'

"No podemos jugar a ser curanderos", declaró sobre la marihuana el director del Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol (Senda), Carlos Charme, contra la Fundación Daya, quienes promueven "terapias alternativas orientadas a aliviar el sufrimiento humano" con cannabis.

Cabe recordar que el Primer Estudio de Consumo de Sustancias en Educación Superior del Senda reveló que la mitad de los universitarios ha consumido marihuana el último año.

Ante esta realidad de drogas en jóvenes y adultos, Charme sostuvo en entrevista con Radio ADN que "no solamente le hemos querido decir a los niños que la marihuana no les hace daño, sino que hay gente como la Fundación Daya, que lo digo abiertamente, le quiere decir a los niños que la marihuana los cura, los sana. Le dan como atribuciones mágicas que los van a sanar".

Agregando que "ha sido contundente el Colegio Médico, las sociedades científicas, las sociedades pediátricas: cuando está el cuidado de la salud de nuestros hijos, cuando está la salud de los chilenos ¡no podemos jugar a (ser) curanderos!".

Asimismo, Charme aseveró sobre los aceites de cannabis y diferentes terapias alternativas que "los medicamentos en Chile no los autoriza una fundación, los autoriza el Instituto de Salud Pública (ISP)".

Ley de Cultivo Seguro

Por otra parte, se refirió al proyecto de ley Cultivo Seguro, expresando que "no hay ningún país que tenga autorizada la forma como quieren autorizar en esa ley de autocultivo, que es machacando la marihuana".

"Voy a dar siempre esa lucha hasta el final por la salud de los chilenos, que se quiera normalizar el uso de la marihuana a través de no la evidencia (...) No podemos relativizar. No es lo mismo lo que dice un pseudo estudio científico, con lo que dicen el Colegio Médico, con lo que dice la evidencia internacional de las más prestigiosas universidades del mundo. Cómo vamos a equiparar eso", concluyó Charme.