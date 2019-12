Director del INDH sobre heridos en protestas: 'Se toman medidas y no se cumplen'

Con información de Paulina García

El director del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco, dijo estar "consternado" producto de la cantidad de personas que resultaron heridas en las manifestaciones realizadas la noche del martes en Plaza Italia, en el marco del Día de los Derechos Humanos.

Asimismo, el abogado dijo que hay "cansancio" de que pese a las advertencias se sigan usando elementos disuasivos como las escopetas antidisturbios y las bombas lacrimógenas.

Micco señaló que al menos hubo 14 casos de heridos a manos de agentes del Estado. "Realmente lo único que les puedo decir es (que hay) un profundo cansancio. Esto no puede continuar, acá se toman medidas y no se cumplen. Estos eventos no pueden seguir. Lo que le hemos pedido al Gobierno es la mayor celeridad, la mayor urgencia para que se sepa la verdad", señaló el director del INDH.

El abogado fue consultado por las dos personas que se encuentran en riesgo vital en la ex Posta Central. Respecto de si fueron golpeados o no con bombas lacrimógenas, Micco sostuvo que "tenemos nuestra verdad, que es lo que vemos. Acá tiene que haber una fiscalía que actúe con la mayor celeridad. Queremos que la PDI vea esto con la mayor celeridad. Nos parece terrible que sigamos hablando de reformas de las instituciones, que vamos a erradicar tal o cual parte de las Fuerzas Especiales. Eso no puede ser. Esto realmente tiene que terminar".

Micco afirmó que el INDH seguirá participando en comisiones interministeriales y colaborará en las reformas a las policías. Sin embargo, remarcó que siguen registrándose heridos en las protestas pese a las exigencias del cumplimiento de un protocolo.

"Tenemos varios cientos de personas que han declarado que están afectadas y heridas por balines y perdigones. Cifras más, cifras menos, hemos visto eso. Realmente estoy consternado. Seguimos recibiendo antecedentes de lacrimógenas que se disparan contra el cuerpo", resaltó.