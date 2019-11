Director de Onemi e incendios forestales: Se producen por extrema temperatura, sequía y combustión

El director de la Oficina Nacional de Emergencia del Ministerio del Interior (Onemi), Ricardo Toro, sostuvo en ADN Hoy que en Chile y el mundo "las extremas temperaturas, sequía y combustión" están provocando megaincendios.

"Estamos hablando de una situación en que el mundo, globalmente, existe la gestación de megaincedios, producto de la extrema temperatura, sequía y combustión", explicó, detallando que en Chile, considerando esto, se está implementando una estrategia para poder combatir los siniestros.

De igual manera, respecto a los incendios presuntamente provocados en Valparaíso, sostuvo que los "obliga a distraer recursos" y dejan "de lado los incendios forestales".

Por otro lado, señaló que "no se puede construir pensando que no me voy a quemar, tengo que construir pensando que puede ser factible que se produzca un incendio forestal y que se transforme en interfaz (forestal/urbano)".

Debido a esto, es importante tener cortafuegos, lo que se debe reflejar en zonas despejadas, de un "espacio mínimo 50 a 100 metros que nos aleje del bosque" y les de un "mínimo de tiempo para poder actuar".