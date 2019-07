Diputados por fraude al fisco de Carabineros: 'Evidentemente hay un delito que hay que perseguir'

Con la información de Paulina García

Son 19 funcionarios de Carabineros, 18 mujeres y 1 hombre que serán formalizados por el delito de fraude al fisco por un monto cercano a los 300 millones de pesos, una indagatoria liderada por el Ministerio Público y que comenzó en el año 2016.

Los funcionarios policiales recibían esta subvención para el pago de jardines infantiles pero no enviaban a sus hijos a esos recintos educacionales, según se ha detallado, los Carabineros vinculados con este caso, llegaron a un acuerdo con 3 personas que tenían la administración de un jardín infantil y así lograban quedarse con la mitad del dinero mediante pagos en cheque o efectivo por parte de este jardín involucrado.

La ministra de Educación, Marcela Cubillos, por este caso, señaló que mientras la investigación se desarrolle y esté en curso, ella no se va a pronunciar, sin embargo, indicó que este caso reviste de total gravedad. "No tengo los antecedentes, pero según lo que usted me está entregando, me imagino que hay una investigación judicial, pero no tengo esos antecedentes", indicó.

El diputado Jorge Alessandri, indicó que "este tipo de hecho por el bien de carabineros, por el bien de la institución deben ser debidamente investigados, y aquí todavía hay una investigación en curso, por lo tanto, yo espero que se pueda aclarar la situación por el bien tanto de las personas que aparecen invocrados, como también de la propia institución de Carabineros", señaló.

Su par, Juan Antonio Coloma, manifestó que "evidentemente hay un delito que hay que perseguir, que hay que sancionar y si fuera probado, que estas 18 funcionarias o más sean dadas de baja de la institución", finalizó.

Hasta el momento, hay 7 jardines infantiles que están siendo materia de investigación, mientras que carabineros indicó a través de un comunicado, que se va a realizar un sumario administrativo para determinar las posibles responsabilidades de los funcionarios