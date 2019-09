Diputado Velásquez desacreditó a quien lo denunció por acoso sexual

El diputado Pedro Velásquez habló con respecto a la denuncia en su contra por acoso sexual y que motivó una investigación por parte de la Comisión de Régimen interno de la Cámara de Diputados.



A través de un punto de prensa, el parlamentario detalló que "se ha activado el protocolo por acoso, por una acusación en mi contra de un exfuncionario territorial de la comuna de Illapel, acusación de la cual no he sido notificado y de la que no tengo antecedentes de cuáles son los argumentos que él señala".



Velásquez prosiguió con que al involucrado "lo despedí porque se me hizo llegar su prontuario policial marcado por imputaciones sobre delitos sexuales, hurtos, robos y violencia contra la mujer, en especial su expareja que fue amenazada de muerte".



El diputado aseveró que esta persona es conocida por llevar a cabo denuncias que son falsas, poniendo de ejemplo algunos casos.



Por otro lado, Velásquez sostuvo que este tipo de acusaciones no le parecerían raro que sea una campaña de desprestigio, una operación política.



Finalmente, afirmó que presentará acciones legales para resolver este tema.