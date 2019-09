Diputado Prieto contra los detractores del rodeo: 'Los invitaría a que se vayan del país'

El diputado de RN Pablo Prieto invitó a los detractores del rodeo a irse de Chile, tras una sesión de la comisión de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados en la que se discutió un proyecto de ley que busca prohibir la actividad.

"A la gente que no le gusta este país, que no le gustan las tradiciones, así como en Venezuela se han ido muchos, también los invitaría a que se vayan del país, porque dan pena. Tratan de engañarnos a nosotros en la comisión, que hemos crecido desde niños con el rodeo, que no hay ningún maltrato", dijo el diputado por el distrito 17, en la región del Maule.

Según Prieto, en la Federación de Rodeo "se preocupan de que funcione todo bien y del cuidado de los animales, tanto los novillos como los caballos".

"Hay una gran diferencia entre la ONG que vino la semana anterior, que son los animalistas, con una federación seria que está regulada frente a, de una u otra manera, enfocarnos en lo que hoy día es el rodeo", agregó.