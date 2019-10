Diputado Francisco Eguiguren: 'Siempre he actuado de buena fe'

El diputado RN Francisco Eguiguren, que reconoció haber usado asignaciones parlamentarias para pagar deudas personales, aseguró que no pidió al Congreso el reembolso de los dineros.

Los fondos cuestionados, y por los que el Ministerio Público abrió una investigación por posible fraude al fisco, son los relacionados con las asignaciones para el arriendo de un auto con fines parlamentarios.

“Siempre he actuado de buena fe y siempre he sido trasparente. Pague todas mis deudas y no tengo deudas pendientes con la automotora”, dijo.

“He reconocido que por un error en mi contabilidad personal pague diferidamente estos pagos (…) pero la deuda está pagada”, dijo.

“Adicionalmente, quisiera decir que no hay ningún recurso que se haya destinado a pagar deudas de campaña”, sumó.

Eguiguren, además, afirmó que colaborará con la fiscalía para “aclarar que aquí no ha habido delito y que hay total transparencia”.