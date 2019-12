Detectaron ibuprofeno, ácido acetil salicílico y otros compuestos en ríos de la RM

Diversos compuestos químicos fueron detectados en las aguas servidas y ríos de la Región Metropolitana, según un estudio realizado por un grupo de investigadores de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile.



La investigación, liderada por el académico Pablo Richter, encontró concentraciones de hasta 20 ug/l (microgramos por litro) de ácido acetil salicílico, ibuprofeno, naproxeno, ketoprofeno, ácido mefenámico, diclofenaco, ácido clorfíbrico, gemfibrozilo, parabenos, nonilfenol, triclosan, entre otros.



Los resultados del estudio fueron publicados por la revista Analytica Chimica Acta, en donde también se dio a conocer la presencia de hasta 8 ug/l en aguas ya procesadas en las principales plantas de tratamiento de la Región Metropolitana.



Para poder realizar la investigación, se utilizó un formato de microextracción e identificación eco-eficiente con base a láminas de corcho, usando de paso un disco rotatorio.



Con respecto a la presencia de estos compuestos, Richter manifestó a La Tercera que se debe a que la gente "ocupa medicamentos o productos de cuidado personal y estos van a al sistema de alcantarillado de forma nativa o como algún metabolito (molécula producida durante el metabolismo)".



"Si tomas aspirina o paracetamol, una parte inalterada sale por la orina y eso se va a la alcantarilla", detalló, añadiendo que "luego llega a la planta de tratamiento, donde viene el proceso de depuración, el que no es del todo eficiente, porque no están diseñadas para remover este tipo de contaminantes. Estos compuestos tienen una alta solubilidad en agua y una parte importante de ellos no queda retenido en las plantas de tratamiento".