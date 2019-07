Desde 2014 Essal ha tenido 85 procesos sancionatorios y las multas superan los $3 millones

El superintendente (s) de Servicios Sanitarios, Jorge Rivas, confirmó Essal tiene un historial de multas: desde 2014 se han abierto 85 procesos sancionatorios contra la empresa, las que en dinero superarían los $3 millones.

Estas multas tiene que ver principalmente con el no cumplimiento de la calidad de servicio y la mayoría de las sanciones se acumulan en Panguipulli, La Unión, Ancud y Osorno, donde actualmente se vivió una gran emergencia por el corte de agua potable durante casi una semana.

Pese a esto, el superintendente sostuvo que actualmente no se estudia terminar con la concesión de la empresa en Osorno, según consigna El Dínamo.

"La caducidad se produce cuando la empresa no responde a las sanciones de la Siss cuando hay un problema, la Siss oficia y sanciona para que se corrija ese problema, si la empresa no lo corrige y sigue reiterando las multas crecen, se sigue sancionando, porque la búsqueda de la Siss es que se solucionen los problemas. Por lo tanto, tiene que haber una gradualidad de incumplimientos para que pueda terminar en una caducidad", explicó.

Agregando que "con los antecedentes no sería suficiente, la caducidad no es a una empresa, se hace por concesión. Essal tiene concesión en Puerto Montt, Puerto Varas y Osorno, entonces aquí tendría que hablarse de la concesión de Osorno y en particular del servicio de agua potable".