Descartaron normalización del servicio de agua en Puerto Octay para este fin de septiembre

El agua potable no volverá a la comuna de Puerto Octay este lunes 30 de septiembre, como anunciaron las autoridades locales, informó el intendente de la región de Los Lagos, Harry Jürgensen.

"El agua no tienen ningún tipo de contaminación bacteriológica, los niveles de cloro también son buenos y en los niveles de turbiedad tenemos algunas muestras que no salieron buenas y están fueras de norma (…) estando algunas fuera de norma no se está en condiciones de decir que el agua es potable en estos momentos", dijo el jefe regional.

Actualmente, la población de la comuna sólo cuenta con agua para labores higiénicas y no es apta para el consumo humano.

El servicio dejó de funcionar con normalidad desde el 11 de septiembre pasado.