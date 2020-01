Desbordes y proceso constituyente: Me interesa que terminemos con las campañas del terror

El diputado y presidente de RN, Mario Desbordes, descartó que sean un problema las diferencias dentro del oficialismo respecto del proceso constituyente, pero pidió acabar con las campañas del terror para justificar el rechazo a la redacción de una nueva carta fundamental.

“Espero que las razones sean siempre en positivo (…) Lo que a mí me interesa es que terminemos con dos campañas del terror”, dijo en entrevista con ADN Hoy.

"La primera es de que no se va aceptar el resultado si gana el rechazo, que van a salir cientos de miles de personas a imponer otra cosa. La segunda campaña es de que Chile se termina, que se transforma en Venezuela, Cuba, si gana el apruebo. Eso es ridículo", agregó.

"Esas campañas del terror no sirven de nada. Llevamos dos semanas de campaña del terror y no veo que el rechazo suba masivamente en la gente que no está muy politizada”, sumó.

Desbordes pidió calma en su sector en caso de que gane el apruebo, en el plebiscito de abril. “No veo en el espectro político una horda de locos que pretenda destruir el país y hacer una constitución política a la chavista, a la cubana, no veo gente planteando cosas extremas, en su gran mayoría”, dijo.

“El cuco de que la constitución la van a hacer solamente personas enajenadas que van a echar todo abajo, que nos van a quitar todo, no lo creo tampoco”, complementó.