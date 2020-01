Desbordes por muerte de joven atropellado por camión de Carabineros: 'Fue a lo más un cuasidelito'

Con información de Gabriel Alegría

Mario Desbordes se refirió a la muerte del joven colocolino del pasado martes 28 de enero, además de responder al ultimátum que hizo el Frente Amplio al ministro del Interior, Gonzalo Blumel.

"No podemos perder de vista que se trata de un hecho que sea a lo más un cuasidelito, no hubo intención de causar daño, por lo tanto no podemos pretender que se vaya por un hecho de estos", comentó refiriéndose al general Rozas.

De paso, agregó que pedir su destitución "me parece también un exceso. Él está haciendo un trabajo bastante complejo en momentos muy difíciles para Chile".

Sobre el anuncio del FA luego del accidente, dijo que la coalición está "haciendo ultimátum cada dos minutos y usando la Acusación Constitucional de manera completamente irresponsable hace mucho rato".

Finalmente sostuvo que "lo lamento porque se desvirtúa una herramienta que nos da la Constitución que es extraordinariamente importante, así que no la comparto".