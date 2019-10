Defensora de la Niñez: 'Es complejo ver a un niño no entender por qué tiene 8 balines en su cuerpo'

En entrevista con Ciudadano ADN, la Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, expresó su conmoción al momento de visitar a un niño baleado en medio de las manifestaciones ciudadanas que están ocurriendo en Santiago y regiones desde la noche del viernes.

"Tuve la posibilidad de conversar con uno, y es complejo cuando uno se enfrenta como adulto a un niño que no entiende por qué tiene 8 balines en su cuerpo", contó, agregando que "se pensaba que eran perdigones pero lo tuvieron que operar porque se comprobó que era una bala". Su rol, dijo, fue el de "transmitirle que tenía que estar tranquilo", informando al INDH de lo ocurrido.

"Lamentablemente tenemos más situaciones de niños que se han visto expuestos no solo a ver esto que está pasando, sino también a lesiones directamente. Por eso, el llamado es que todos seamos responsables con los niños que nos rodean", insistió.

"El derecho a manifestarse no está en discusión, pero sabemos que estamos en una situación compleja donde tenemos el deber de proteger a los niños y evitar exponerlos a situaciones de riesgo", continuó, invitando a que "ojalá los abracemos con mucha fuerza y les expliquemos, porque no es responsable no explicarles que el país está viviendo una situación. Hay que explicarles, con conceptos según la edad sin exagerar en dramatismo, pero tampoco dejarlos fuera de esto", agregando que es importante "ser responsables respecto a qué tipo de imágenes los estamos exponiendo, porque las de violencia pueden ser muy negativas para ellos".

Igualmente, y a propósito de los dichos del Presidente de la República, Muñoz comentó que "efectivamente no estamos en guerra, ese es un hecho de la causa", e hizo un llamado a que "quienes tienen la posibilidad real de que la crisis se supere, ejecuten acciones para plantearles a niños y adolescentes de qué manera podemos avanzar en ello" además de cuestionar el "cómo se asume desde las autoridades no seguir mezclando hechos delictuales con manifestaciones ciudadanas".

En la misma tónica, aseguró que su llamado "excede con creces al gobierno" y que "hay un desafío en términos de participación. En el centro no están los sujetos que delinquen, que la demanda social es distinta a quemar un supermercado. Ellos no están entendiendo nada. Pero desde lo político se debe integrar las acciones que pongan en el centro a la persona, y yo siento que vamos en el cuarto día y yo hubiese esperado que todos, independiente de la visión política, sin ninguna mezquindad salieran diciéndole a la ciudadanía 'nos equivocamos. Y como lo entendemos, lo que vamos a hacer es presentar cuatro medidas concretas'", finalizó.

Muñoz finalizó enfatizado en que la responsabilidad de tomar decisiones que frenen la crisis está en manos de la élite política del país, insistiendo en que "esto no tiene que ver con ningún sector transversal", valorando "la actitud" de la Intendenta Metropolitana, Karla Rubilar.

En la misma tónica, recomendó que "los adultos les expliquen, los contengan, los abracen cariñosamente, les digan que va a pasar. Porque confío en que va a pasar. Y le transmitan la importancia de la paz y dejar la violencia de lado".