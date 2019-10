Defensora de la Niñez calificó de populista y sin impacto el control preventivo de identidad

La Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, pidió en ADN HOY enfrentar la delincuencia de manera seria y no anunciar medidas de carácter populista como el proyecto de control preventivo de identidad a menores de edad que se discute en el Congreso Nacional.

"Cuando hablamos de enfrentar la delincuencia, hay que hacerlo de manera seria", comenzó exponiendo Muñoz.

"Eso implica, desde mi perspectiva -y lo digo con conocimiento de causa habiendo trabajado en el Ministerio Público debido a que he sido fiscal que persigue delitos-, que no se anuncien medidas populistas que no tienen ningún impacto ni asidero real en las posibilidades de disminuir la delincuencia, como lo es el control preventivo de identidad", aseveró.

"Una medida como el control preventivo de identidad además vulnera derechos humanos de niños, niñas y adolescentes", sostuvo.

Asimismo, agregó que "los parlamentarios de nuestro país tienen la obligación en su trabajo, que es legislar, tener como consideración primordial el interés superior de niños, niñas y adolescentes".

Concluyendo que "lo que están haciendo con esta norma quienes votaron a favor en la Comisión, es precisamente ir en contra de ese interés superior, y por lo tanto, infringir aquel mandato al que se comprometen".

Cabe destacar que por esta iniciativa legal el gobierno fue denunciado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.