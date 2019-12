Defensa de profesor detenido por destrozos en el Metro apeló a la Corte Suprema

Ante la Corte Suprema presentó un recurso de apelación la defensa de Roberto Campos Weiss, el profesor de matemáticas que fue detenido por destruir torniquetes en Metro San Joaquín, en el marco del estallido social que se desarrolló en el país.



Recordemos que el docente se encuentra en prisión preventiva, luego de ser acusado de infringir la Ley de Seguridad del Estado, tras las pruebas que revisó tanto el Ministerio Público como las policías.



En primera instancia, la defensoría penal pública presentó el 3 de diciembre un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de San Miguel, el que fue rechazado por considerar que no existían antecedentes "que den cuenta de algún acto u omisión arbitraria o ilegal que haya vulnerado la libertad personal y seguridad individual del amparado".



Por contraparte, uno de los defensores de Campos, Mario Araya, expuso que el profesor "no buscaba, bajo ningún punto de vista, ni derrocar al Gobierno, ni llamar a elecciones, sino que ese día manifestó su legítimo derecho a protesta".



"El profesor cuenta con arraigo social, es un ciudadano funcional, no milita ni pertenece a ningún grupo político o grupo que constituya un carácter político subversivo y es un profesional de la educación que ejerce su actividad de manera autónoma", añadió el abogado.