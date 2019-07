Declararon inadmisible querella de intendenta Rubilar contra presidente del centro de alumnos del IN

De acuerdo al fallo que pudo acceder el diario La Tercera, el 7° Juzgado de Garantía de Santiago declaró inadmisible la querella que presentó la intendenta de la Región Metropolitana, Karla Rubilar, en contra del presidente del Centro de Alumnos del Instituto Nacional, Rodrigo Pérez, por el supuesto delito de amenazas contra la autoridad.



Recordemos que la polémica surgió luego de que el estudiante publicara una encuesta en Instagram, en donde preguntó sobre "panoramas antes de volver a la guerra", en relación al retorno a clases del lunes pasado. Bajo ese prisma, uno de los comentarios de un usuario fue "matar a Alessandri", aludiendo al alcalde de Santiago, lo cual fue denunciado por la autoridad regional.



Al respecto, el juez Daniel Urrutia sostuvo en su resolución que "estos hechos, de ser efectivos, no han alterado el orden público de ningún modo, no han turbado actividad alguna ni tampoco es posible afirmar que estos hechos causen a toda la población o parte de ella el temor de ser víctimas de dichos en las redes sociales". En otras palabras, el magistrado consideró que no estaban los requisitos para que se diera curso a la querella.



Por otro lado, se cuestionó la actitud de Rubilar, quien expuso por Twitter datos del presidente del Centro de Alumnos.



"Lo anterior debe ser analizado más aún, cuando se trata de la red social que ocupa un adolescente, que per se, se encuentra en crecimiento y desarrollo y que respecto de él, el Estado tiene una responsabilidad en el cuidado de su imagen y exposición pública indebida, lo que la querella de la Intendencia viene de exacerbar. Lo cual es particularmente sensible viniendo de una representante del Estado", describe la resolución.



Frente a esto, el juez ordenó "oficiar a la Defensoría de la Niñez para que tome conocimiento de esta presentación y su resolución para los fines pertinentes de acuerdo a la ley respectiva y al interés superior de los niños, niñas y adolescentes involucrados en estos hechos".