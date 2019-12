Declararon admisible querella contra Rozas por el delito de permisividad ante la tortura

Durante este viernes, el Séptimo Juzgado de Garantía declaró admisible la querella en contra del general director de Carabineros, Mario Rozas, por el delito de permisividad ante la tortura, cuya acción fue presentado por el abogado Luis Mariano Rendón y que no abarca un caso en particular.



Según se detalla, lo anterior sanciona a la autoridad que, teniendo los medios, no hace nada para impedir que el crimen de tortura se siga ejecutando.



El abogado sostuvo que Rozas se encuentra en la situación anteriormente manifestada, puesto que "de acuerdo a la definición jurídica, la tortura no es solamente causarle sufrimiento a alguien para obtener información, tortura también es causarle sufrimiento a alguien en forma de castigo, un castigo extrajudicial, extralegal por una conducta".



De hecho, Rendón comentó que Carabineros ha cometido estos actos con hechos como "disparar lacrimógenas al rostro, balines al rostro de las personas, con el objeto de lesionarlos, de causarles un sufrimiento en castigo por participar en manifestaciones".



El abogado solicitó al Ministerio Público investigar y que se ordene la medida de prisión preventiva para el general director de Carabineros.