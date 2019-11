CUT pide que Piñera los convoque a reunión donde se responda a sus 10 propuestas laborales

La Central Unitaria de Trabajadores (CUT) respondió con una carta abierta en respuesta a la ministra del Trabajo y la Previsión Social, María Zaldívar, sobre su invitación a conversar: piden que el presidente Sebastián Piñera los convoque a una reunión y responda a sus 10 propuestas.

Esto, luego que la CUT rechazara las propuestas de gobierno, como aumentar a $350 mil brutos el ingreso mínimo garantizado, proponiendo a cambio un sueldo mínimo de $500 líquidos.

"Somos y seremos respetuosos del rol de los distintos gobiernos y el parlamento, pero no seremos comparsas de una institucionalidad política que hoy no ha estado a la altura de las demandas y cambios profundos que se exigen por la inmensa mayoría de los chilenos y chilenas. Los trabajadores no tenemos porqué pedir disculpas cuando demandamos lo justo", aseveraron en la carta.

"Hoy, los miles de chilenos que han salido a las calles, lo hacen porque de ninguna otra forma han sido escuchadas sus demandas. Mientras millones claman por una pensión justa, se insiste en un proyecto de ley que solo beneficia a las AFP, mientras 1 de cada 4 hogares en Chile presenta una deuda seis veces superior a sus ingresos mensuales, el gobierno nos propone que todos los chilenos y chilenas, con nuestros impuestos, le paguemos a las empresas el aumento del ingreso mínimo. Así no es posible ningún diálogo con la autoridad", sostuvieron.

Concluyendo que "es por eso que, como bloque sindical de unidad social, entregamos una propuesta en el pliego de los trabajadores y trabajadoras; si la voluntad de diálogo expresada es real, llamamos a que sea el Presidente de la República quien convoque a una reunión donde se dé respuesta a los 10 puntos presentados en este pliego, con la misma celeridad con que se ha reunido con representantes de los empresarios y sectores de las Pymes".

Revisa aquí sus propuestas y la carta completa: