Cubillos y continuidad del paro: 'El problema no está en la propuesta'

Durante esta jornada la ministra de Educación, Marcela Cubillos, se refirió al rechazo del Colegio de Profesores a la última propuesta emanada desde la cartera.

Los resultados de la votación fueron de 50,36% a favor de mantener la paralización y de 49,64% de aceptar el ofrecimiento del Gobierno y deponer el paro.

Sobre esta estrecha diferencia, que no superó los 255 votos, se refirió la ministra Cubillos asegurando que el problema ya no es la oferta. "Cuando el presidente del Colegio de Profesores llama a aprobar y aceptar la propuesta que hace el Gobierno y hace el ministerio de Educación, y no solo eso, llama a votar a favor de esa propuesta, claramente, y es evidente, que el problema no está en la propuesta que ha hecho el ministerio".

Además aseguró que respetaran la decisión de las bases pero que no habrá una nueva propuesta. "Somos respetuosos de la autonomía de los gremios, de la discusión interna que se está llevando a cabo al interior del Colegio de Profesores. Es ahí donde hoy día está centrado el dialogo y la discusión".