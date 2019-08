Cubillos garantizó éxito de la implementación del sistema de admisión, a pesar de críticas

Con información de Paulina García.



La ministra de Educación, Marcela Cubillos, garantizó el éxito de la implementación del sistema de admisión, SAE, pese a la escasa difusión pública.



La titular de la cartera pasó por alto las críticas de la oposición, donde la acusan de llevar adelante una contracampaña del proceso, a pocos días que se inicien las postulaciones para los colegios de la zona norte del país.



Al respecto, la senadora Yasna Provoste (DC) aseguró que no ha sido prioridad entregar información y, como lo han señalado los expertos, el hecho de no informar es razón suficiente para que el sistema fracase.



"Lo hemos señalado en reiteradas oportunidades. Han sido 17 meses perdidos para la educación de nuestro país. No ha sido prioridad el informar a las familias y como lo han señalado los expertos, el no informar es motivo para pensar en el fracaso", dijo.



Provoste añadió que "este abandono que ha hecho el Gobierno y la ministra a la Educación Pública solo daña a los estudiantes y a sus familias".



Cabe decir que el proceso de admisión comenzará en la Región Metropolitana el 19 de agosto.