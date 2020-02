Cubillos: El gobierno representa un proyecto de sociedad cuyos valores están en la Constitución

La ministra de Educación, Marcela Cubillos, aseguró que "el gobierno representa un proyecto de sociedad cuyos valores fundamentales están expresados en la Constitución actual" y reconoció que no es fácil abstenerse de opinar sobre el proceso constituyente, luego que Sebastián Piñera solicitara prescindencia a todos sus secretarios de Estado.

"Por supuesto que uno acoge esa petición, pero por supuesto que no es fácil, sobre todo cuando hay tanto en juego. Uno tiene su corazón y tiene su posición, pero también quiero decir que esa prescindencia, por así decirlo, no es lo mismo que neutralidad. Yo, al menos, no soy neutral frente a los desafíos que vienen a futuro, y creo, asimismo, que el gobierno no es neutral", dijo la autoridad, en entrevista con La Tercera.

"El gobierno representa un proyecto de sociedad cuyos valores fundamentales están expresados en la Constitución actual, y quizás en el gobierno hay algunos que estén, como lo están en Chile Vamos, jugados porque los cambios a la Constitución se den dentro del Congreso y hay otros que quieren que esos cambios partan desde una hoja en blanco", agregó.

Cubillos, además, consideró que la administración de Sebastián Piñera ha respondido de manera "oportuna y eficaz" a las protestas sociales que comenzaron el 18 de octubre.

"Para hablar de lo que ocurrió en octubre y entender un poco lo que se ha hecho, creo que es fundamental separar dos cosas. Una, la violencia y otra las manifestaciones pacíficas que puedan ser producto de un legítimo descontento social o de soluciones a problemas sociales que hayan ido quedando postergados con los años. Desgraciadamente, con el tiempo ha ido quedando hasta hoy solamente la violencia, y el gobierno respondió ambas cosas de manera, a mi juicio, oportuna y eficaz", dijo.

“A esas manifestaciones pacíficas producto de un descontento acumulado se ha respondido con una agenda social muy potente, que está avanzando y que se está sacando adelante, y en el cual todos los sectores políticos han reconocido parte de su responsabilidad por no haber avanzado más, con mayor premura y con mayor sentido de urgencia antes. Y respecto de la violencia, creo que hoy el control del orden público es más un problema político que un problema de fuerza. Se ha perdido el consenso de esa necesidad imperiosa por hacer cumplir la ley. Se ha perdido ese consenso que tiene que existir respecto de que la violencia como medio para conseguir demandas sociales es ilegítima y, al mismo tiempo, que es esencialmente legítimo el uso de la fuerza pública para intentar controlar el orden público”, agregó.