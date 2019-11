Cruz Roja advirtió que se les están acabando los insumos para atender emergencias en manifestaciones

Se cumplieron cinco semanas desde que el estallido social y político en Chile se tomó las calles de Santiago y regiones. 37 días en que la cantidad de manifestaciones y protestas han dejando una larga fila de heridos producto de la violenta represión policial por parte de Carabineros, en la mayoría de los casos.

En ello, el presidente nacional de la Cruz Roja, Patricio Acosta, hizo un llamado de advertencia pues se les están acabando los insumos que utilizan para atender las emergencias que ocurren en las manifestaciones: "hacemos un llamado a la opinión pública para que nos ayude con elementos de primeros auxilios que se nos están acabando".

"No solamente a la Cruz Roja, si no que a todos los equipos de salud que estamos saliendo a la calle no solo en Santiago y también en regiones. Nos estamos quedando sin apósitos, sin gasa, sin suero fisiológico que son elementos para curar las heridas y tapar hemorragias, sin vendas, ni tela adhesiva", agregó Acosta.

A fecha del 21 de noviembre, el último reporte del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) reportó que han existido 2.535 personas heridas de consideración, en las cuales se incluyen las lesiones más graves producidas por perdigones o armas de fuego no identificadas.