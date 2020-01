CRUCh informó que proceso de PSU continúa por positivo balance

En el 95,56% de los recintos en los que se realizaba la Prueba de Selección Universitaria (PSU) de Matemáticas este lunes, se completo exitosamente la rendición.

Esto equivale a 238 locales de 248 recintos distribuidos en 38 ciudades del país, por lo que solo en siete lugares tuvo que ser suspendido el proceso, y en cuatro se registraron suspensiones parciales.

Los estudiantes de estos recintos que deban rendir las pruebas restantes serán reubicados en otros establecimientos. Serán avisados después del 29 de enero a través del sitio web del Demre, donde deben acceder con su usuario y clave única.

El vicepresidente del Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCh), Aldo Valle, sostuvo que este balance "nos da confianza para afirmar que el proceso continúa".

Agregando que "tenemos la tranquilidad que un número muy importante de ellos pudo rendir la prueba".

Asimismo, Valle aseguró que "quienes hoy no pudieron rendir estas pruebas, no quedan excluidos del proceso de admisión. Para todos ellos tendremos una respuesta, una oportunidad que les habilite para continuar en el proceso y no quedar fuera de la convocatoria que hagan las universidades".

Cabe recordar a las 16:00 horas de esta jornada, los estudiantes deberán rendir la prueba de Lenguaje y Comunicación, y este martes 28 de enero a las 10:00 horas la de Ciencias.