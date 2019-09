Crónica: Así fue la caída de la avioneta de la FACh en voz de sus víctimas y vecinos

Por José Ignacio Barros

Postproducción Fernando Bezzolo

Caos y pánico se tomó el sector de los block de edificios Tattersall ubicado en la intersección de Alberto Hurtado con Alejandro Guzmán en la comuna de El Bosque. Un avión de los Halcones de la Fuerza Aérea de Chile impactó de lleno con el techo de uno de estos edificios de cuatro pisos, iniciándose rápidamente un incendio en el lugar producto de la explosión de la aeronave.

En paralelo, desde el mercado persa que queda a cuadras del lugar, las personas impactadas grababan al capitán Cristóbal Contreras, quien descendió a lo lejos en su paracaídas segundos antes de que la avioneta impactara en los hogares.

En medio de la incertidumbre y confusión los vecinos se organizaron para abrir rápidamente las distintas rejas de los pasajes para sacar los vehículos y permitir que bomberos ingresara sin inconvenientes al lugar.

De milagro no hubo víctimas fatales que lamentar, solo se registraron siete civiles que fueron trasladados a centros asistenciales por inhalación de humo, un voluntario de bomberos herido y el Capitán de la FACh que resultó policontuso y con una fractura nasal. Además cuatro departamentos fueron consumidos por el fuego.

El alcalde de la comuna de El Bosque, Sadi Melo, se encontraba fuera de la capital al momento del accidente por lo que Reinaldo Flores, asesor jurídico y vocero del municipio, lideró en representación de la comuna y emplazó a la Fuerza Aérea a que terminen los sobrevuelos en el lugar.

"Hacemos un llamado a la FACh a que cesen de manera inmediata todos los tipos de vuelo que impliquen riesgo para la población sobre los cielos de la comuna de El Bosque. No es razonable que a estas alturas del desarrollo urbano, luego de más de 30 años de existencia de esta comuna, que cuando se instala la base de la Fuera Aérea era una zona rural, sigan existiendo este tipo de riesgos. Porque si esta avioneta hubiese caído 100 metros hacia a la derecha estaríamos hablando de otro tipo de víctimas".

Desde la Fuerza Aérea no respondieron a los dichos del vocero del municipio, sin embargo se manifestaron a través de un comunicado en el que dieron cuenta del estado de salud del piloto. En el mismo documento comprometieron ayuda para los departamentos afectados y anunciaron que se iniciaron las investigaciones correspondientes para determinar las causas del accidente.

Expertos afirman que la presencia de la base aérea de El Bosque, que se encuentra a cuadras de donde se produjo el accidente, no debiera ser cuestionado, ya que el índice de siniestros y eventualidades es menor en comparación con otros medios de transporte e instituciones, además señalan que la ubicación geográfica es clave al encontrarse sobre una cuenca.

El piloto y consultor aeronáutico Julio Subercaseaux explicó que no se trató de una eyección por parte del piloto si no que de un salto manual. Además cree que debe haber sido algo realmente grave lo que ocurrió al interior de la nave puesto que no se acostumbra tomar esa determinación.

"Sin duda que si el piloto tomó esa decisión es porque tenía una falla grave, los pilotos por lo general no abandonamos nuestro avión a no ser de que sea una falla catastrófica que ocurrió arriba, algo insalvable, pudo haber sido muchas razones"

El 5 de marzo del año 1984 hubo un accidente similar en la comuna, en aquella oportunidad un CASA C101 español que participaba de la Feria Internacional del Aire en la base de El Bosque impactó contra unas viviendas ubicadas en el sector norte de la pista. En esa ocasión murieron más de 5 personas.

En el lugar del siniestro vivía el ahora concejal de la comuna, Aliro Rojas, quien recordó lo ocurrido y la muerte de su hermana semanas después por consecuencia de aquel accidente.

"Tenía una hermana de 17 años, ella tuvo un shock y duró un mes con vida, nunca salió del shock. Reitero el llamado con mucho respeto para que se tomen cartas en el asunto y se sepa que detrás de un muerto o un accidente hay familias temerosas viviendo el día a día".

Con el pasar de las horas y los días, de a poco vuelve la calma en el sector de El Bosque, calma que se ve interrumpida cuando los vecinos vuelven a escuchar un avión sobrevolar los techos de sus hogares.

Habrá que esperar para ver qué medidas de prevención se tomarán y si las autoridades podrán llegar a acuerdo que colabore a que los vecinos retomen la tranquilidad en la zona, luego de un accidente que por milagro no dejó ninguna persona fallecida.