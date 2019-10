Cristián Labbé fue condenado a 3 años de cárcel por torturas a prisionero político

El exalcalde de Providencia y coronel en retiro del Ejército, Cristián Labbé Galilea, fue condenado a 3 años de presidio efectivo por el delito de apremios ilegítimos (torturas), en su carácter de lesa humanidad, contra Harry Edward Cohen Vera, en noviembre de 1973, en Panguipulli.

En un extenso fallo emitido por Álvaro Mesa Latorre, Ministro en Visita extraordinaria en la Corte de Apelaciones de Temuco, se detalló de Cohen fue electrocutado por Labbé, a quien pudo identificar por su voz, además de testificar que fue objeto constante de burlas.

El exmilitar no tiene beneficios alternativos que no sean la cárcel. "En consideración a la pena impuesta y atendido razonado anterior respecto la ley 18.216 no se le concede ningún beneficio alternativo al cumplimiento de la pena. Debiendo, en consecuencia, cumplir la pena efectiva a la que ha sido condenado", detalla el fallo.

Eso sí, sólo podrá abonar a la condena los días en que ha estado en prisión preventiva: desde el día 18 de abril hasta el 15 de mayo de 2017; y entre el 15 de mayo hasta el día 06 de junio de 2017.

Por otra parte, el Fisco deberá pagarle a Harry Edward Cohen Vera 30 millones de pesos como indemnización de perjuicios por concepto de daño moral.